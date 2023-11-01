В российское генконсульство в Стамбуле не сообщали о проблемах с рейсами
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Жители России не обращались к российскому генконсульству в Стамбуле в связи с неполадками. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные консульства РФ в Стамбуле.
Ранее авиакомпания Turkish Airlines сообщала, что из-за технических проблем, связанных с системой регистрации, были отменены несколько десятков рейсов в период с 19 до 22 часов. Перевозчик устраняет проблемы, все перелеты должны быть возобновлены.
В генконсульстве России в Стамбуле отметили, что обращений от граждан и жалоб не поступало.