В российское генконсульство в Стамбуле не сообщали о проблемах с рейсами

Жители России не обращались к российскому генконсульству в Стамбуле в связи с неполадками. Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на данные консульства РФ в Стамбуле.

Ранее авиакомпания Turkish Airlines сообщала, что из-за технических проблем, связанных с системой регистрации, были отменены несколько десятков рейсов в период с 19 до 22 часов. Перевозчик устраняет проблемы, все перелеты должны быть возобновлены.

В генконсульстве России в Стамбуле отметили, что обращений от граждан и жалоб не поступало.