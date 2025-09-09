В российском регионе отец-алиментщик спрятался на балконе от приставов

В Чебоксарах судебные приставы задержали 37-летнего отца-должника, который скрывался от выплаты алиментов своей 15-летней дочери, сообщил телеграм-канал «112».

Мужчина долгое время уклонялся от исполнения решения суда, и его задолженность достигла 350 тыс. руб.

Ранее приставам уже приходилось посещать квартиру должника, однако найти его не удавалось. В очередной визит сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) обнаружил мужчину на балконе квартиры, где тот пытался спрятаться.

После задержания должника доставили в Управление ФССП по Республике Чувашия для составления необходимых документов. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за злостное уклонение от уплаты алиментов.

Это не единственный случай, когда приставы проявляют находчивость при поиске должников. Накануне в Екатеринбурге сотрудникам ФССП удалось найти женщину, которая не платила алименты своему сыну, находящемуся в детском доме. Мать пыталась скрыться в диване, но ее нашли и задержали.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье женщину осудили за неуплату 2 млн руб. алиментов детям.