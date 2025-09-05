Жительница Забайкалья получила условный срок за алиментные долги

В Забайкальском крае суд вынес условный приговор местной жительнице за систематическую неуплату алиментов на содержание ее несовершеннолетних детей. Об этом проинформировали в телеграм-канале региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве сообщили, что прокуратура Приаргунского района в судебном процессе поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 35-летней жительницы поселка Молодежный.

Ее признали виновной в двух эпизодах преступления, предусмотренного статьей 157 частью 1 УК РФ, которая устанавливает ответственность за уклонение родителя от уплаты алиментов на детей без уважительных причин, вопреки решению суда.

Отмечается, что в течение периода с июля 2024 по март 2025 года женщина не осуществляла выплаты на содержание троих детей, что привело к образованию задолженности в размере, превышающем 440 тыс. руб.

Представители прокуратуры также указали, что общая сумма ее долга по алиментам с момента возникновения обязательств в июне 2013 года (в пользу 12-летнего сына) и в июне 2018 года (в пользу двух других детей) достигла 2 млн руб.

Известно, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение закона. В итоге суд назначил обвиняемой наказание в виде условного лишения свободы сроком на 8 месяцев с испытательным сроком в 1 год.

Ранее сообщалось, что число мирных соглашений по алиментам в России выросло на 20%.