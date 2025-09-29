В российском городе бывший начальник тюрьмы возглавил детский центр

В Сызрани Самарской области произошло необычное кадровое назначение — бывший начальник следственного изолятора (СИЗО) № 2 УФСИН России по Самарской области Виталий Рязанцев возглавил местный детский досуговый центр. Об этом в телеграм-канале сообщила городская администрация.

Новый руководитель имеет значительный опыт управленческой работы в уголовно-исполнительной системе.

В ведении досугового центра находится организация отдыха и оздоровления детей в нескольких лагерях, включая «Юность», «Салют», «Дружба», «Рассвет», «Дружные ребята» и «Планета дружбы».

Отмечается, что перед Рязанцевым поставлены задачи по развитию материально-технической базы лагерей, увеличению количества детей, которые смогут отдохнуть в них, а также по обновлению и разнообразию развлекательных и образовательных программ.

