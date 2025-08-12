В российском городе гостиница отказала участнику СВО в предоставлении номера

В Липецке разгорелся скандал после того, как местная гостиница отказала в заселении офицеру — участнику специальной военной операции (СВО), и его супруге. Об инциденте сообщило издание «Новости Липецка».

Отмечается, что администратор причиной отказа назвала отсутствие у военнослужащего гражданского паспорта — сотрудница не захотела принимать удостоверение офицера в качестве документа, подтверждающего личность.

Как пишет издание, после публичного резонанса руководство гостиницы поспешило извиниться перед российским военным, объяснив произошедшее «недостаточной подготовкой сотрудницы». Также военнослужащему вернули деньги за бронь номера.

Стоит отметить, что это не единичный пример в России. Так, в Сызрани аналогичная ситуация произошла с солдатом, возвращавшимся из отпуска в зону боевых действий. Молодой человек захотел переночевать в местной гостинице, однако администратор не стала предоставлять ему номер без паспорта.

