В российском городе линейки 1 сентября пройдут только для первоклассников и выпускников

В Челябинске приняли дополнительные меры безопасности для проведения торжественных линеек, посвященных Дню знаний 1 сентября. По данным URA.RU, мероприятия пройдут в ограниченном формате — только для учащихся первых и выпускных классов.

Отмечается, что такое решение обусловлено необходимостью обеспечения максимальной безопасности участников праздника.

Мэр города Алексей Лошкин поручил руководителям районных администраций лично проконтролировать организацию охраны образовательных учреждений. Все школы должны быть оборудованы металлоискателями, системами контроля доступа и пропускным режимом.

По данным издания, мероприятия планируется проводить внутри школьных зданий с возможностью присутствия родителей.

Особое внимание в преддверии Дня знаний уделяется работе с родительским сообществом. Запланированы дополнительные беседы по соблюдениям мер безопасности во время школьных праздников.

