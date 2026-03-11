В российском городе новую многоэтажку заливает фекалиями

В Хабаровске жилой комплекс (ЖК) «Дуэт» превратился в зону бедствия: новостройка, которую сдали совсем недавно, регулярно заливает фекалиями, пишет телеграм-канал Amur Mash. Прорывы канализации начались еще с началом отопительного сезона и продолжаются до сих пор. Жильцы жалуются на нечистоты в подъездах и на паркинге.

Особенно мощное наводнение произошло в феврале. Подземный паркинг и подвалы затопило так, что вода стояла на уровне человеческого роста. Люди боятся заходить в помещения, опасаясь за здоровье и безопасность.

Виновником жильцы считают застройщика. По их мнению, при строительстве были допущены грубейшие ошибки. Обращения в управляющую компанию ни к чему не приводят — там разводят руками и ничего не делают.

