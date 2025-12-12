В российском городе раскрыли схему мошенничества с мебелью: на уловку попались десятки людей

Жители Нижнего Новгорода могут выдохнуть спокойнее: полиция поставила точку в расследовании дела о мебельных мошенниках, обманувших минимум 63 человека. Об этом пишет «ИА Время Н» .

Руководство компании, три месяца безнаказанно обманывавшее горожан, предстанет перед судом. Учредителю и директору фирмы, 31 и 32 лет соответственно, грозит до шести лет лишения свободы. А главное — ущерб всем 63 пострадавшим уже полностью возмещен.

Схема аферы была отточенной и безжалостной. С августа по ноябрь мошенники, предлагая услуги по продаже мягкой мебели, заключали с клиентами официальные договоры купли-продажи. Однако ключевым условием сделки была стопроцентная предоплата. Получив деньги, «бизнесмены» мгновенно теряли интерес к своим обязательствам. Диваны, кресла и кровати так и не доехали до новых владельцев. В полицию хлынул поток заявлений от обманутых граждан. За три месяца деятельности фирмы общая сумма ущерба перевалила за 2,4 млн рублей.

Подозреваемых задержали, и сейчас они находятся под домашним арестом, ожидая суда. Следствие завершено, и в ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.

Ранее сообщалось о новых подробностях в скандале с Ларисой Долиной и покупательницей квартиры Полины Лурье.