В российском городе школы ушли на недельный карантин из-за вспышки ОРВИ

Власти Ноябрьска приняли экстренные меры для сдерживания стремительного роста заболеваемости ОРВИ среди детей. Как передает интернет-издание «Ямал-Медиа» , 13 по 21 декабря в городе вводится недельный карантин, который кардинально изменит привычный распорядок жизни тысяч семей.

Все общеобразовательные школы переходят на дистанционный формат обучения, а работа спортивных секций, кружков, музыкальных школ и школ искусств будет приостановлена. Под запрет также попадают любые массовые мероприятия с участием детей, проводимые в закрытых помещениях.

Решение, как подчеркивают в городской администрации, продиктовано жесткой статистикой. По данным Роспотребнадзора, только за последние три дня в Ноябрьске было зарегистрировано около 1800 случаев ОРВИ. Такие цифры свидетельствуют о явной вспышке инфекции, требующей немедленного разрыва цепочек ее передачи в самых уязвимых коллективах — детских.

Если меры сработают, к 21 декабря эпидемиологическая ситуация стабилизируется, и дети смогут безопасно вернуться к очному обучению и любимым занятиям.

Ранее сообщалось, что все медучреждения еще одного региона России закрылись на строгий карантин.