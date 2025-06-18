В российском городе выпал снег

В Воркуте днем 17 июня пошел снег. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Михаил Леус, главный специалист Центра погоды «Фобос».

По словам Леуса, снег пошел в Воркуте днем 17 июня. Затем он с некоторыми перерывами продолжал падать до середины ночи 18 июня.

«Понятно, что Воркута — город северный, заполярный, но все-таки лето», — указал он.

Леус добавил, что на протяжении всего снегопада температура воздуха варьировалась от +0,2 до +1,4 градусов.

Ранее москвичей и жителей Подмосковья предупредили об опасности выпадения града. Эксперт Золина сообщила, что синоптикам сложно заранее спрогнозировать град. Природное явление формируется за несколько дней, а иногда и часов. Крупный град может разгоняться до скорости в 160 км/ч. При этом такое явление, по ее словам, может стать более частым явлением в московском регионе.