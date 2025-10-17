В российском городе заметили «ожившего» Михаила Круга

На сцене Прокопьевского драматического театра состоялся концерт, где главным героем стал человек с уникальной судьбой — Юрий Кузнецов-Таежный. Для зрителей он прежде всего двойник Михаила Круга, блестяще исполнивший роль музыканта в сериале «Легенды о Круге» 2011 года. Об этом подробнее сообщает VSE42.Ru .

Как выяснилось, талант исполнителя простирается гораздо дальше кинематографического образа. Кузнецов-Таежный — не просто актер, внешне похожий на звезду шансона. Он профессиональный композитор, продюсер и музыкант, который активно гастролирует по стране с программой авторских песен. Его выступление в Прокопьевске стало демонстрацией не только верности наследию Круга, но и его собственного творческого пути.

Концертная афиша вечера была насыщенной: вместе с ним на сцену вышли популярные исполнители Согдиана, Алиса Мон, Александр Ломинский, Рада Рай и ансамбль «Балаган Лимитед».

Сериал, подаривший Юрию известность, был во многом уникальным проектом. Четырехсерийная картина, снятая в том числе в реальном доме Михаила Круга в Твери, где в 2002 году произошло убийство певца, посвящена расследованию загадки его гибели. Трагедия, которая долгие годы оставалась нераскрытой, получила официальную версию лишь в 2019 году, когда Следственный комитет восстановил картину преступления.

