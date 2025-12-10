В российском городе жители обратили внимание СК на опасные стаи бездомных собак

Проблема безнадзорных собак в Надыме перешла на новый уровень обсуждения: жители города напрямую обратились к главе СУ СКР по ЯНАО Андрею Егорову во время личного видеоприема, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Северяне указали не только на значительное количество бездомных животных, но и на вторую, не менее острую, сторону вопроса — безответственное поведение некоторых владельцев. По их словам, ситуацию усугубляют собаководы, которые выгуливают питомцев без поводков и намордников, а также оставляют их бесконтрольно находиться на улицах, что фактически стирает грань между домашним и безнадзорным животным.

Получив обращение, Андрей Егоров запросил у руководителя городского следственного отдела данные о текущей работе по отлову и содержанию безнадзорных собак. Глава ведомства поручил своим подчиненным провести проверку всех озвученных фактов. В официальном сообщении пресс-службы указано, что должностным лицам предстоит дать правовую оценку действиям ответственных структур — предположительно, муниципальных служб отлова и надзорных органов. Это означает, что работа чиновников, призванных решать данную проблему, теперь будет изучена под следственным микроскопом.

