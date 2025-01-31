В Рунете произошел очередной масштабный сбой

В Рунете вновь наблюдаются серьезные проблемы. Пользователи сообщают о сбоях в работе мобильных операторов, таких как Yota, МТС, Билайн и Теле2. На ухудшение функционала также жалуются в сервисах VK, «Госуслуги» и Telegram. Данные размещены на платформе «сбой.рф».

За сутки Ростелеком получил 489 обращений по поводу различных неполадок, аналогичное количество жалоб поступило и в МТС. Пользователи Мегафона также испытывают проблемы: 251 человек оставил жалобы на сбои.

Теле2 зафиксировал 174 обращения, тогда как Билайн сумел привлечь внимание лишь 57 пользователей. В свою очередь, 33 человека выразили недовольство по поводу работы Telegram.

Ранее, 25 января, платформа DownDetector зафиксировала масштабный сбой в работе TikTok.