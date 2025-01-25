В работе TikTok в РФ произошел масштабный сбой

Неполадки в работе сервиса по просмотру коротких видеороликов зафиксировали в 09:00 мск. Согласно данным Downdetector, больше всего жалоб поступили на трудности с подключением к серверу при запуске TikTok — 54% жалобы. 43% пользователей отметили некорректную работу приложения. Еще 3% сообщили, что не могут оставлять комментарии и отправлять личные сообщения.

TikTok представляет собой платформу для создания и обмена короткими видеороликами, которая была запущена в 2016 году китайской компанией ByteDance. TikTok позволяет пользователям записывать видео длиной от 15 секунд до 10 минут, добавлять музыку, фильтры и различные эффекты.

Приложение стало популярным благодаря простоте использования, а также алгоритму рекомендаций, который помогает находить контент, соответствующий интересам пользователей.

Ранее сообщалось, что 19 января работа TikTok была официально приостановлена из-за указа экс-президента США Джо Байдена. Однако после вступления в должность главы государства Дональда Трампа 20 января соцсеть снова оказалась разблокирована на территории США.