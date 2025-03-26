В российском пистолете Лебедева нашли преимущества перед «Глоком»

Модульный пистолет Лебедева (МПЛ) лучше австрийского Glock («Глок») во время работы в экстремальных условиях. Подобное мнение было высказано в сюжете, опубликованном ГТРК «Кузбасс».

В материале рассказали о тестировании МПЛ местными росгвардейцами. Так, сотрудник ведомства с позывным Вираж отметил, что из данного пистолета можно стрелять с обеих рук. При этом во время прошедших испытаний бойцы Росгвардии поражали цели с дистанции до 100 метров.

«Лебедев может. И даже лучше классики, ветерана-австрийца „Глока“. Модели уже более сорока лет. Но он — „иностранец“ — не готов работать в экстремальных условиях: жара, песок или повышенная влажность. В отличие от нашего», — заявили в сюжете.

МПЛ под патрон 9 на 19 миллиметров прошел программу госиспытаний в 2021 году. В том же году пистолет поступил на вооружение в МВД.

Ранее стало известно о том, что житель Балашихи поругался в автобусе с другим пассажиром, а свою правоту попытался доказать, применив пистолет.