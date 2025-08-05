В российском поселке избавились от скандального агрессивного пьянчуги

Жители Белогорска в Кузбассе пережили многомесячный кошмар из-за мужчины, ведущего аморальный образ жизни. Как сообщает sibdepo.ru, сибиряк был увлечен алкоголем и разборками с местными, но после жалоб на скандалиста смогли найти управу.

Власти совместно с полицией выселили 55-летнего мужчину, который превратил жизнь целого подъезда в настоящий ад. Его антисанитарная квартира, ночные крики и постоянные пьяные дебоши довели соседей до массовых жалоб во все инстанции — от участкового до губернаторского приемной.

История началась в Тисуле, где мужчина вел такой же асоциальный образ жизни, но затем его переселили в Белогорск. Однако смена места жительства не изменила привычек: он продолжал пить, орать по ночам, таскать в дом мусор и устраивать драки прямо на улице. Его как минимум 17 раз привлекали к административной ответственности за пьянство в общественных местах.

Последней каплей стали видео в соцсетях, где запечатлены и грязная разгромленная квартира мужчины и его нападение на другого жителя поселка, причем на глазах у подростков.

На одной из рабочих встреч власти обсудили историю и приняли щадящее решение. 6 августа проблемного жильца выселили. Теперь он направлен в специализированное учреждение социальной помощи в Тисуле. Там его поведение будут корректировать всеми силами в рамках закона.

Ранее сообщалось, что бездомный мужчина напал на женщину в Кузбассе. Он пошел на преступление ради еды.