В российском регионе 17-летняя девушка обвинила начальника в изнасиловании

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении начальника салона связи, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней сотрудницы, сообщил портал «Е1». 32-летний мужчина был задержан и арестован по решению суда.

По данным следствия, инцидент произошел в одном из салонов мобильной связи уральской столицы. Подозреваемый предложил 17-летней подчиненной пройти в подсобное помещение для обсуждения рабочих вопросов. Однако разговор быстро перешел на личные темы, после чего мужчина совершил противоправные действия в отношении девушки.

После случившегося пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Полиция провела доследственную проверку. В настоящее время фигурант дела находится в следственном изоляторе (СИЗО).

