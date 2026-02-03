В российском регионе не допустили продажу 1,6 тонны опасного мяса птицы

Птицефабрика «Обь-Регион» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) понесла административную ответственность после внеплановой проверки Россельхознадзора. Как передает интернет-издание «Ямал медиа» , арбитражный суд региона оштрафовал предприятие, а вся несоответствующая требованиям продукция в объеме 1,6 тонны была отправлена на утилизацию.

Поводом для санкций стало обнаружение в мясе птицы динитрокарбанилида — химического вещества, применение которого при производстве пищевой продукции строго запрещено. Для предприятия это уже не первое нарушение: в ноябре прошлого года суд ограничился предупреждением, однако повторная проверка выявила новые серьезные недочеты.

Специалисты надзорного ведомства зафиксировали целый комплекс нарушений на производстве. Производственные зоны не были должным образом разделены и изолированы, часть дорог и площадок не имела твердого покрытия. Процедура убоя птицы проводилась без необходимых ветеринарных документов и в отсутствие государственного ветеринарного врача. Продукция не имела обязательной маркировки, что делало невозможным проследить ее происхождение, а сопроводительные документы оформлялись уже постфактум.

По итогам проверки Россельхознадзор вынес постановление об административном правонарушении, а суд утвердил штраф. Помимо утилизации всей забракованной партии мяса, предприятию выдано предписание об устранении всех выявленных нарушений в установленные сроки.

