В российском регионе обезопасились от вируса, которого не видели 70 лет

Ветеринарные специалисты ЯНАО приняли участие в масштабных учениях в Нарьян-Маре по ликвидации условного очага ящура. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Мероприятия стали важным этапом подготовки к возможной вспышке опасного заболевания, которое не регистрировалось в регионе с 1953 года. Ящур, или афтозная лихорадка, представляет серьезную угрозу как для животноводства, так и для здоровья людей.

Основными переносчиками вируса являются крупный рогатый скот, при этом заболевание может передаваться человеку при контакте с зараженными животными или через продукты животного происхождения. В редких случаях ящур приводит к тяжелым осложнениям, включая энцефалит и миокардит.

На учениях ямальские эпизоотологи отработали как теоретические знания, так и практические навыки по локализации и ликвидации очага инфекции. Особое внимание уделялось взаимодействию между различными службами и обмену опытом с коллегами из других регионов.

В Службе ветеринарии ЯНАО подчеркивают, что даже при отсутствии случаев заболевания в течение десятилетий важно поддерживать высокую готовность к возможным вспышкам.

Ранее сообщалось, что как собака может заразиться бешенством, и как обезопасить ее от смертельной болезни.