В российском регионе обновят правила соцподдержки семей и инвалидов

Социальная поддержка в ЯНАО выходит на новый уровень. Окружной департамент соцзащиты подготовил проект постановления, которое приведет региональные правила в соответствие с федеральными нормами. Изменения затронут ежемесячные пособия для беременных и семей с детьми, а также порядок получения услуг для людей с инвалидностью. Документ опубликован на сайте окружного правительства, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Пособия для семей: пятилетний ценз и исключения

Главная новация касается срока проживания в стране. Согласно проекту, ежемесячное пособие для беременных женщин и семей с детьми положено гражданам России, которые постоянно живут в стране не менее пяти лет.

Но есть важные исключения. Правила не будут применяться жестко к четырем категориям граждан:

Лица, получившие гражданство по рождению (то есть по праву крови).

Участники программы переселения соотечественников.

Участники специальной военной операции.

Ветераны боевых действий.

Для этих категорий пятилетний ценз, скорее всего, не станет препятствием для получения помощи.

Новые данные для расчета пособий

Документ также расширяет перечень сведений, которые влияют на назначение выплат. Среди новых учитываемых обстоятельств:

Уход за пожилыми людьми или инвалидами.

Участие в специальной военной операции.

Статус ветерана боевых действий.

Эти данные позволят более точно оценивать нуждаемость семьи и принимать решения о поддержке.

Упрощение для людей с инвалидностью

Для жителей округа с ограниченными возможностями здоровья процесс получения услуг станет менее бюрократичным. Проект постановления предлагает два способа подачи заявлений:

Онлайн — через портал «Госуслуги».

Лично — через многофункциональный центр (МФЦ).

Также в документе планируют четко прописать требования к документам и порядок их подачи. Это должно устранить путаницу и сократить количество отказов из-за неправильно оформленных бумаг.

Что дальше

Проект постановления пока опубликован для общественного обсуждения. После того как документ пройдет все согласования, новые правила вступят в силу. Для жителей ЯНАО это означает более прозрачную и современную систему соцподдержки, где часть операций можно будет сделать, не выходя из дома, а льготы станут доступнее для тех, кто действительно в них нуждается.

