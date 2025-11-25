В российском регионе отказались от термина «старородящая»

В медицинских учреждениях Башкирии изменили терминологию, используемую в акушерской практике. На своей странице во «ВКонтакте» акушер-гинеколог Стас Иваха заявил, что устаревшее определение «старородящая женщина» полностью исключено из профессионального лексикона.

По его словам, современный подход предполагает одинаковое отношение ко всем будущим матерям независимо от их возраста при постановке на учет и ведении беременности.

Исторически сложилось, что в середине XX века женщин, ожидающих первого ребенка после 24 лет, принято было относить к категории «старородящих».

С течением времени представления об оптимальном возрасте для первого материнства последовательно менялись: сначала идеальным считался промежуток 20-25 лет, затем граница сместилась до 30-летнего рубежа.

Развитие медицинских знаний о репродуктивном здоровье привело к осознанию некорректности и стигматизирующего характера данной терминологии.

В современной клинической практике иногда применяется формулировка «возрастная первородящая» по отношению к женщинам, впервые готовящимся к родам после 35 лет. Однако многие пациентки отмечают, что это определение воспринимается ими не менее болезненно, чем предыдущее.

Женщины демонстрируют высокую чувствительность к формулировкам, связанным с их возрастом в контексте беременности, и некоторые сохраняют память о негативных эмоциях, вызванных использованием термина «старородящая», на протяжении многих лет после родов.

Специалисты подчеркивают, что, хотя медицинские термины, обладающие стигматизирующим потенциалом, постепенно утрачивают актуальность, их психологические последствия могут сохраняться.

Ранее иерей Федор Лукьянов Лукьянов заявил, что эмбрионы больше не будут считаться «отходами» в России.