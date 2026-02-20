В российском регионе рассмотрели случаи студентов-целевиков, отказавшихся от работы

В Белгороде прошло заседание этической комиссии, на котором рассмотрели случаи студентов-целевиков, отказывающихся от работы в медучреждениях. Министр здравоохранения области Андрей Иконников поделился подробностями и прокомментировал ситуацию.

Первый инцидент касается врача, поступившего в ординатуру по специальности «акушерство и гинекология» с обязательством трудоустроиться в Яковлевской центральной районной больнице. Однако специалист отказывается от учебы и работы, ссылаясь на переезд. Теперь он должен возместить государству средства, потраченные на его обучение.

Вторая ситуация менее критична: учащийся, который уже работает в системе здравоохранения на позиции среднего медицинского персонала, поступил в вуз, но в процессе понял, что врачебная деятельность ему не подходит. При этом он остался в региональном здравоохранении, поэтому министр назвал этот случай не столь вопиющим.

Иконников подчеркнул, что государство инвестирует значительные средства в целевую подготовку кадров, а лечебные учреждения остро нуждаются в специалистах.

«Обман со стороны подготовленных специалистов недопустим», — заявил он.

Кроме того, с 1 марта вступают в силу ужесточенные правила: при нарушении договорных обязательств финансовые санкции превысят сумму государственных вложений. Министр назвал эту меру справедливой.

Ранее сообщалось, что сельским врачам из Омска поднимут выплаты до 1,5 млн рублей.