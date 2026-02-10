В российском регионе жалобы на отопление привлекли внимание СК России

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с нарушением прав жильцов многоквартирного дома в Туле. Как сообщают «Тульские известия» , решение принято после многочисленных публикаций в социальных сетях, жители дома на улице Литейной жалуются на отсутствие нормального отопления на протяжении длительного времени.

По сообщениям, температура в квартирах не соответствует установленным санитарным нормам. Чтобы согреться, люди вынуждены активно использовать электрообогреватели, что приводит к резкому увеличению счетов за коммунальные услуги. Многочисленные попытки жильцов решить проблему через обращения в управляющие компании и надзорные органы до сих пор не принесли желаемого результата.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Тульской области Владимиру Усову незамедлительно возбудить уголовное дело по факту бездействия ответственных лиц. Также главе регионального следственного управления поручено представить доклад о ходе и результатах расследования сложившейся ситуации.

