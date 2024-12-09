В Российском союзе туридустрии перечислили пути перемен паломничества в России

Россия является страной с богатой историей и многообразным религиозным наследием, становится все более привлекательным местом для паломников и любителей религиозного туризма. Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал об особенности развития паломничества и религиозного туризма в нашей стране на сегодняшний день. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, религиозный туризм в России является устойчивым сегментом рынка, поскольку паломники, отправляясь в путь, имеют четкую цель – религиозное отправление культа. Их встречают специально подготовленные центры. В нашей стране данный вид туризма довольно хорошо развит и предлагает разнообразные варианты: речные и автобусные круизы, доступные для разных бюджетов. К тому же в религиозных турах нет необходимости в all inclusive, что делает их доступными всем группам путешественников.

Эксперт добавил, что указанный вид туризма успешно сочетает религиозную составляющую с историко-культурным аспектом, что добавляет динамику развитию отрасли, поскольку предполагает хорошую подготовку принимающей стороны, знаний и такта.

По его мнению, востребованы маршруты на русский Север, в Крым и другие регионы РФ. Нередко организуются комплексные туры, сочетающие культурно-познавательные и паломнические элементы.

Ранее тревел-эксперт Лапатин заявил, что сегодня паломничество как вид туризма в моде.