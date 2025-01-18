В Российском союзе туриндустрии назвали стоимость отдыха в Северной Корее

Особая экономическая зона Расон, находящаяся на северо-востоке КНДР, официально открылась для иностранных путешественников. Запрещен въезд только американцам и гражданам Южной Кореи. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, говорить о массовом потоке туристов в указанном направлении пока рано. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что с минувшего года в указанном направлении стали выезжать отдельные группы. Самостоятельно туда выехать нельзя, только организованные группы в сопровождении. Сегодня также формируются группы в Москве.

По мнению туэксперта, путевки в Северную Корею нельзя назвать дешевыми. Так, в среднем стоимость тура составит свыше 100 тыс. рублей на двоих за десять дней. Путевка включает в себя пляжный отдых на южнокорейском море, а также культурно-познавательный туризм.

Он добавил, что несмотря на сложности логистики и высокую стоимость, интерес к поездкам в КНДР постепенно увеличивается, а инфраструктура для туризма развивается. Тем не менее массового потока туристов в указанном направлении пока ожидать не приходится.

Ранее сообщалось, что Северная Корея открыла границы для иностранных туристов.