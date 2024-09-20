В Российском Союзе туриндустрии перечислили причины популярности избинга

Желание окунуться в атмосферу деревенской жизни и отдохнуть в традиционных избах привлекает все больше жителей РФ. Новое модное направление в туризме — избинг — обещает аутентичный отдых с русской печью, баней и огородом. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, избинг возник вовсе не в связи с тем, что люди устали от глэмпинга. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что сейчас через государственную программу субсидируют предпринимателей, которые создают различного вида глэмпинги для того, чтобы они развивали эти средства размещения. Глэмпинги пользуются повышенным спросом из-за экологичности, а для предпринимателей это возможность быстрой окупаемости и размещения их в рекреационных местах.

По мнению турэксперта, в избинге имеется широкий спектр предложений: рыбалка, кухня, прогулки, мастерские, поэтому они всегда станут пользоваться спросом как и у россиян, так и у гостей из других стран.

Он отметил, что избинг сочетает в себе экологический и рекреационный туризм, а также историко-культурную составляющую, особенно если изба не новая.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь перечислила топ мест по России для отдыха в глэмпингах.