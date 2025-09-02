В Россию с начала 2025 года въехали более 16 тысяч украинцев

В 2025 году пограничные службы России зафиксировали пересечение границы 16 225 украинскими гражданами. Среди них 15 338 человек приехали с личными целями, а 652 — для деловых встреч. Эти данные были опубликованы в официальной статистике.

Для пересечения границы украинцы использовали разные способы. Большинство из них, а именно 15 475 человек, предпочли авиаперелеты. На автомобилях границу пересекли 705 человек, а 45 граждан Украины перешли границу пешком.

«Согласно имеющимся сведениям, из них: 15 338 совершали частные визиты; 652 — деловой; 57 человек приехали в качестве туристов», — передает РИА Новости статистические данные.

Также уточняется, что целью поездки 21 украинца в Россию был транзит в третью страну.

Ранее сообщалось, что 16-летняя школьница из Мариуполя погибла на железной дороге в Германии.