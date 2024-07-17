В Ростехе рассказали, на что способна трехтонная бомба ФАБ-3000

Трехтонная фугасная российская авиабомба ФАБ-3000 обладает способностью накрыть своим взрывом площадь не менее 11 футбольных полей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей госкорпорации Ростех.

По словам собесеников журналистов, одной такой бомбы, вернее ее ударной волны хватает, чтобы стереть с лица земли взводный опорный пункт ВСУ. Причины кроются в заряде взрывчатого вещества, составляющего около полутора тонн.

«Бомбы ФАБ-3000 имеют заряд взрывчатого вещества около полутора тонн. На практике это означает, что при взрыве создается ударная волна, позволяющая уничтожить цель типа взводного опорного пункта ВСУ с земляными укреплениями открытого типа», — рассказали в корпорации.

Ранее издание The National Interest отметило, что использование российскими военными авиабомб ФАБ-3000 перегрузит воздушную оборону Украины.