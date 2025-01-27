В Ростове арестовали подозреваемых в похищении военнослужащих РФ

Ленинский суд Ростова-на-Дону вынес решение об аресте 11 членов преступной группы, которые обвиняются в похищении российских военнослужащих и вымогательствах. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя УФСБ РФ по Ростовской области.

Отмечается, что все подозреваемые будут находиться под стражей до 18 марта 2025 года.

По информации следственных органов, участники группировки использовали двух несовершеннолетних девушек для организации встреч с военнослужащими — знакомство происходило через социальные сети.

Вскоре, когда военные, участвующие в специальной военной операции (СВО) на Украине, встречались с девушками, другие лица похищали военнослужащих и требовали от них деньги за невозбуждение уголовных дел за связь с несовершеннолетними.

Кроме того, правоохранительные органы установили, что злоумышленники занимались вымогательством у предпринимателей Ростовской области под разными предлогами. Психологическое давление на жертв оказывалось через ранее судимого жителя региона, который представлялся сотрудником частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

В организации преступлений также принимал участие человек, выдававший себя за помощника полномочного представителя президента РФ на новых территориях. В отношении всех арестованных были возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что в Баку задержали бывшего судью из Краснодарского края, которая прогуливала работу и получала за это деньги.