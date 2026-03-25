В Ростове-на-Дону разбился начальник отдела ветнадзора по четырем регионам

В Ростове-на-Дону произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб начальник отдела ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Павел Яблоновский. Об этом сообщил интернет-портал 161.ru.

Автомобильная катастрофа произошла, когда чиновник управлял мотоциклом. По предварительным данным, он резко затормозил и не справился с управлением. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Подробности трагедии устанавливают правоохранители.

Яблоновский посвятил работе в Россельхознадзоре более 11 лет. За шесть лет он прошел путь от рядового специалиста до начальника отдела.

