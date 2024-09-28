В Ростове-на-Дону спустя сутки спасли кота, напоровшегося на могильную ограду

В столице Ростовской области пушистый кот напоролся на могильную ограду и провисел так целые сутки, прежде чем его не заметили прохожие. Об этом пишет издание «Подъем».

Хвостатый прогуливался возле церкви Сурб Хач, а при попытке, вероятно, перепрыгнуть ограду, напоролся на острый штырь. Животное попалось на «крючок» лапой. Прохожих привлекло громкое душераздирающее мяуканье зверя, однако это случилось уже через сутки. Место не отличается людностью.

Когда спасатели помогли извлечь пушистика из плена его передали ветеринарам. Врачи диагностировали разрыв мышцы на лапе и провели операцию. Какое-то время он поживет и восстановиться у неравнодушной женщины, которая откликнулась на зов кота о помощи. В дальнейшем она планирует найти бродяге хозяина: пушистый серо-белый зверь, как полагают, быстро найдет себе заботливые руки.

Ранее сообщалось, что выпрыгнувший из переноски кот устроил ДТП на трассе в Солнечногорске.