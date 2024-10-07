Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор участнику «Азова»* Александру Гарнагу, пишет RT со ссылкой на УФСБ России по ЛНР.

Следствие установило, что в конце 2023 года Гарнага по личной инициативе вступил в ряды украинского военизированного националистического объединения «Азов»*. Он попал в третью отдельную штурмовую бригаду украинской армии. Он выполнял преступные задания, после чего был схвачен в Авдеевке в бункере на ж/д вокзале.

«Гарнага приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили RT в ведомстве.

Как уточняет канал, боевика осудили по двум статьям: ст. 205.5 УК РФ («Участие в террористической организации») и 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»).

Ранее сообщалось, что экс-командующего объединенных сил ВСУ Юрия Содоля призвали уголовно наказать за неправомерные приказы.

*«Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ