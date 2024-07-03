В Ростове-на-Дону в пик жары на колесе обозрения застряли люди

В среду, 3 июля, в разгар дня на колесе обозрения в Ростове-на-Дону застряли люди. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на слова одного из работников парка Октябрьской революции.

Все случилось, когда было около 15 часов. Внезапно на всей территории зоны отдыха отключили электроэнергию и колесо обозрения оказалось обесточено. Любителям аттракционов пришлось провести во временной западне около часа. Помощь медиков никому из граждан не понадобилась, однако части из них точно пришлось пережить очень неприятные моменты жизни. Дело в том, что высота аттракциона достигает 65 метров, а накануне температура воздуха в южном городе прогрелась до +40 градусов.

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