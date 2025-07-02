В Ростове задержали директора муниципального предприятия из-за обычной почты

По версии следствия, руководитель предприятия отправил важные официальные документы в Министерство жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Ростовской области обыкновенной почтой.

Отмечается, что среди пересылаемых бумаг была информация о критической инфраструктуре Ростова. В итоге документы оказались в руках лица, не имеющего допуска к секретной информации.

В отношении главы «Ростовводоканала» возбуждено уголовное дело по ст. 283 УК РФ. За подобное преступление предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.

Правоохранители провели у задержанного дома и на рабочем месте обыски. Следствие и установление всех обстоятельств случившегося продолжаются.

Ранее сообщалось, что профессора кафедры арабской филологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаила Суворова привлекли к административной ответственности за демонстрацию экстремистской символики.