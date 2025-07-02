В Ростове задержали директора муниципального предприятия из-за обычной почты
Baza: директора «Ростовводоканала» задержали за разглашение гостайны
Фото: [pxhere.com]
В Ростове-на-Дону задержали руководителя муниципального предприятия «Ростовводоканал» Евгения Юркина из-за разглашения государственной тайны, пишет Baza.
По версии следствия, руководитель предприятия отправил важные официальные документы в Министерство жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Ростовской области обыкновенной почтой.
Отмечается, что среди пересылаемых бумаг была информация о критической инфраструктуре Ростова. В итоге документы оказались в руках лица, не имеющего допуска к секретной информации.
В отношении главы «Ростовводоканала» возбуждено уголовное дело по ст. 283 УК РФ. За подобное преступление предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.
Правоохранители провели у задержанного дома и на рабочем месте обыски. Следствие и установление всех обстоятельств случившегося продолжаются.
Ранее сообщалось, что профессора кафедры арабской филологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаила Суворова привлекли к административной ответственности за демонстрацию экстремистской символики.