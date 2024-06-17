В Ростовской области молодая девушка получила инсульт после родов

В Ростове-на-Дону 29-летняя роженица едва успела стать мамой, как неожиданно слегла с инсультом. Она могла умереть, но врачи совершили настоящее чудо. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Молодая мама успешно родила и была выписана домой, однако на следующий день пожаловалась на сильную головную боль и головокружение. Вскоре она рухнула без сознания на пол. Лежащей почти без признаков жизни ее нашел супруг, который незамедлительно вызвал скорую помощь. Врачи оперативно прибыли и определили, что у девушки случился инсульт.

Пациентку доставили в Городскую больницу скорой медицинской помощи, где принялись за спасение. Силами хирургов и других специалистов удалось спасти жизнь молодой мамы. Уже вскоре после вмешательства ей удалось самостоятельно двигаться и делать привычные вещи.

Во многом спасение 29-летней получилось благодаря профессионалам своего дела, а также возможностям современной медицины и оборудования

Ранее сообщалось, что врачи на Ямале спасли мать и недоношенного ребенка.