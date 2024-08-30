В Ростовской области восьмилетний мальчик упал в дыру с кипятком

Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил телеграм-канал «Don Mash», публикуя фотографию с места происшествия. В кадре видно яму, огороженную сеткой, в которую свалился ребенок.

Юный житель региона во время прогулки провалился в яму, которая образовалась на земле после прорыва трубы. Согласно информации источника, ребенок остался жив, однако, врачи диагностировали ему ожоги I и II степени. На данный момент ростовчанин находится в медицинском учреждении.

Следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего, а также личности людей, ответственных за поврежденные коммуникации.

Ранее школьник получил черепно-мозговую травму во время богослужения в храме Петербурга. Известно, что на голову ребенка упала икона.