В ростовском СИЗО умер украинский пенсионер, обвиненный в шпионаже

Суд закрыл дело в отношении 71-летнего украинца Виктора Демченко в связи с его смертью. Об этом сообщили ТАСС в Южном окружном военном суде.

Демченко обвиняли в участии в террористическом сообществе, шпионаже, а также незаконном хранении оружия. Его задержали в августе 2023 года и оставили в СИЗО Ростовской области. 31 декабря того же года заключенный украинец пережил инсульт. Вероятно, его состояние с тех пор ухудшилось.

«Уголовное дело в отношении Демченко Виктора Павловича прекращено судьей Южного окружного военного суда по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью подсудимого», — подтвердили в суде ТАСС.

Сам Виктор Демченко уроженец Моспино Донецкой области. По его делу было проведено семь заседаний, но ни одно из них не привело к приговору.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке погибли три женщины из рядов ВСУ.