В РПЦ дали оценку долгам с процентами

В православной традиции отказ вернуть долг считается грехом, но есть ситуации, когда прощение становится христианским долгом. Как пояснил иеромонах Макарий (Маркиш) из Иваново-Вознесенской епархии, если заемщик объективно не способен вернуть деньги, а для кредитора эта сумма не критична, то моральный выбор очевиден – нужно простить. Об этом сообщает интернет-издание «Абзац».

Он подчеркнул, что непрощение рождает обиды и злость, которые разрушают душу.

Особое внимание церковь уделяет вопросу ростовщичества. Отец Макарий напомнил, что предоставление денег под проценты осуждается еще ветхозаветными заповедями и строго запрещено для духовных лиц. Эти принципы, по его словам, легли в основу исламской банковской системы, где разрешены только инвестиционные схемы без фиксированных процентов.

Позиция православия в финансовых вопросах остается неизменной: на первом месте должны быть милосердие и взаимопомощь, а не материальная выгода. Как показывает практика, такой подход не только соответствует религиозным канонам, но и помогает сохранить человеческие отношения в сложных ситуациях. В конечном счете прощение долга может оказаться более ценным поступком, чем настойчивое требование возврата денег.

Ранее священник Островский признался, что считает дискредитацией традиционных ценностей.