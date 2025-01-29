В РПЦ назвали нужное количество молитв в неделю

Молитва является основой единения души с Господом, именно через нее Бог проявляет свою волю в жизни человека. Протоиерей Константин Харитонов пояснил, как часто необходимо молиться, чтобы угодить Богу. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, утренние и вечерние молитвы считаются обязательными, поскольку утром человек благодарит Бога за прошедшую ночь и просит благословения на новый день, а вечером — за прошедшие сутки. Кроме того, в течение дня можно читать короткие обращения вроде Иисусовой молитвы или молитвы Богородице.

Священник добавил, что также посещение богослужений является необходимым: так, субботние вечерние службы — это жертва Богу от человека, а воскресные утренние — жертва Бога человеку. Следовательно, не менее 14 молитв в неделю и участие в богослужениях обеспечивают духовное развитие и благословение на жизнь.

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