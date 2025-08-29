В РПЦ назвали вопрос о макияже усопшего не церковным

РПЦ не имеет официальной догматической позиции относительно нанесения макияжа на усопшего. Об этом в интервью «Абзацу» заявил клирик Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).

Он подчеркнул, что этот обычай не относится к канонической сфере и является сугубо мирской практикой. Поэтому, добавил он, РПЦ дистанцируется от этого вопроса, оставляя его на усмотрение родственников покойного.

«Там же не говорят, как правильно завязывать шнурки. Люди вольны сами решать, делать макияж покойному или нет. Кто-то ведь не просто красит, а «реставрирует» лицо, если оно было сильно искажено из-за болезни или после аварии, например», — отметил иеромонах.

Он добавил, что использование гримирующих средств в некоторых случаях выполняет важную утилитарную функцию. Макияж может быть применен для реставрации лица, если оно было серьезно повреждено или искажено в результате обстоятельств смерти, чтобы придать ему более спокойный и умиротворенный вид для последнего свидания с близкими.

