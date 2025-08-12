В РПЦ объяснили, почему верующим может стать дурно в храме

Многие прихожане сталкиваются с необъяснимым плохим самочувствием в храме — головокружением, тошнотой, внезапной слабостью, передает ИА «ЕЛЬ». Как объяснил протоиерей Димитрий Беженарь, за этим могут стоять совсем не медицинские, а духовные причины.

Священник отметил, что подобные состояния часто возникают у внешне здоровых и сильных людей, которые искренне уважают Церковь и верят в Бога. Он сравнил поход в храм с ситуацией, когда человек, испытывающий проблемы со здоровьем, идет лечится к врачу, только в церкви верующие лечатся духовно.

«Большинство даже не пытаются разобраться, в чем причина. Это и есть главная проблема», — отметил священнослужитель.

Отец Димитрий ссылается на слова старца Паисия Святогорца, который говорил, что дискомфорт в церкви испытывают те, кто «предал дьяволу права над собой». По словам священника, падшим духам в храме действительно плохо, а человек, находящийся под их влиянием, ощущает эту тяжесть.

Решение проблемы протоиерей видит в покаянии. Он призвал таких людей прийти на исповедь, чтобы через таинство очищения обрести духовное облегчение.

