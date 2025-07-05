В РПЦ оценили инициативу признать сатанизм экстремистским течением

Данную идею в интервью РИА Новости прокомментировал заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он заявил, что сатанизм не может быть легален в государстве, основанном на традиционных ценностях.

Запрет сатанинских организаций возможен, отметил Кипшидзе. Помимо религиозных соображений, доказано, что сатанинская среда способствует росту числа уголовных преступлений, добавил собеседник издания.

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