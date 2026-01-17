В РПЦ предупредили россиян об опасной ошибке при заказе церковных служб за животных

Представители Русской православной церкви обратили внимание на распространенную среди верующих практику, которая является нарушением церковных канонов. Как сообщил игумен Марк, настоятель Феодоровского храма в поселке Новокашпирский, многие обращаются в церковные лавки с просьбой заказать молитвы о здоровье или поминальную службу за умерших домашних питомцев, передает портал «Маленькая Сызрань».

«Попытки подать "записку" в церковной лавке за больную собаку - это, конечно, акт дикого неразумения. Еще хуже - кормить больную собаку освященной просфорой, это прямое оскорбление Бога, за которое можно жестоко поплатиться», — подчеркнул священник.

Игумен Марк пояснил, что церковная молитва совершается только за крещеных православных христиан. Владелец заболевшего животного может лично молиться Богу о милости к себе, прося избавить от потерь, либо пригласить священника для освящения жилища — традиции, которая исторически распространялась и на домашний скот.

Священнослужитель также разъяснил разницу между видами поминальных служб: с выниманием частиц на проскомидии (самая важная часть), без вынимания частиц (молитва на литургии), сорокоустом (40-дневное поминовение) и особыми молитвами с прошением для людей в трудных обстоятельствах. Игумен Марк призвал верующих не стесняться обращаться за разъяснениями к работникам церковных лавок.

