В РПЦ призвали вернуть улицам в новых регионах России досоветские названия

В недавно присоединенных к РФ регионах, а также по всей территории России, следует обязательно вернуть улицам и переулкам их исторические, еще досоветские имена. С такой инициативой выступил управляющий делами Московской патриархии митрополит Григорий (Петров). Об этом он заявил в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Священнослужитель Русской православной церкви отметил, что в состав Российской Федерации возвращаются территории, которые в результате действий коммунистического режима после распада Советского Союза оказались за пределами страны.

«И, конечно, исторические (досоветские – прим. ред.) названия там также со временем должны быть восстановлены», – сказал митрополит Григорий.

Говоря о процессе восстановления исторических наименований улиц в недавно присоединённых регионах, митрополит отметил, что в советское время улицы часто называли в честь людей, которые не были достойны подражания и не стремились к благу для России.

«Возвращение исторических названий нашим улицам нужно осуществлять. Надеюсь, это послужит тому, что жители нашей страны лучше будут знать историю, культурные и религиозные традиции», — заключил управделами РПЦ.

