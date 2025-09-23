В РПЦ раскрыли, как защититься от повышения пенсионного возраста

Россиянам необходимо активизировать свою духовную жизнь, молиться за руководство страны и рожать больше детей, чтобы избежать повышения пенсионного возраста. Об этом заявил протоиерей Кирилл Иванов, передает газета «Московский комсомолец».

По его словам, молитва за власть и рождение детей является еще одной формой гражданской позиции. Священнослужитель подчеркнул, что духовная активность и забота о будущих поколениях поддерживают стабильность государства и способствуют его развитию.

В качестве примера силы молитвы Иванов привел случай с прихожанином, который помолился о справедливости, после чего мэр города оказался в следственном изоляторе (СИЗО).

Ранее протоиерей Сергей Кульпинов заявил о необходимости прихожан жертвовать часть своих доходов на материальное обеспечение храмов. По его словам, добровольные взносы необходимы для поддержания благолепия и духовной атмосферы в них.