В РПЦ рассказали, как подавлять в себе приступы гнева

Протоиерей Дмитрий Смирнов поделился с верующими проверенными методами борьбы с одним из самых разрушительных чувств — гневом. Как передает ИА «ЕЛЬ», выполняя определенные духовные практики, можно обрести душевное равновесие.

Священнослужитель рассказал, что первое и главное оружие против ярости — ежедневная усердная молитва. Протоиерей подчеркнул, что без поддержки высших сил справиться с гневом практически невозможно.

Не менее важным инструментом является пост, добавил священник. Ограничения в пище помогают не только укрепить дух, но и научиться контролировать свои эмоции. По наблюдениям отца Дмитрия, те, кто регулярно постится, со временем забывают о приступах раздражительности.

Ключевой совет от протоиерея — систематическая работа над собой. Он призвал учиться сдерживать первые порывы гнева, подобно тому, как люди останавливаются перед красным светом светофора. Эта духовная «дисциплина» постепенно меняет характер, делая человека более терпеливым и снисходительным.

