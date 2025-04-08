В РПЦ заявили о происках сатанистов в сфере медицины и образования

Руководитель патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства иерей Федор Лукьянов считает, что сатанисты проникают в сферу медицины, здравоохранения и образования. Как сообщило РИА Новости, об этом представитель Церкви сказал после состоявшегося в Госдуме круглого стола, который был посвящен противодействию распространению сатанизма и других деструктивных культов и идеологии.

По словам Лукьянова, придерживающиеся подобных взглядов люди в некоторых государствах добились разрешений на преподавание в школах, а также высших учебных заведениях. Также он заявил, что сатанистам удается активно проникать в области медицины и здравоохранения. Занимаются они и другими, еще более радикальными вещами.

«Сатанисты через некоторых представителей медицинского сообщества пропагандируют убийства детей в утробе матери. Дошло до того, что в США открыта специализированная клиника по проведению абортов во имя Сатаны», — заявил иерей.

Он также сказал, что сатанисты желают распространить практику подобных клиник и в государствах Европы.

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