В Румынии амбал набросился на переводчицу в посольстве США из-за русской речи

Крупный мужчина напал на переводчицу возле посольства США в Бухаресте. Как пишет RT , ему не понравилось, что женщина говорила на русском языке с клиенткой.

Русская переводчица пришла в ужас от поведения жителя Румынии. Мужчина услышал, как она говорит с клиенткой из Киева на русском языке, и это ему очень не понравилось. Он стал выкрикивать оскорбления и заявил, что на румынской земле недопустима русская речь.

«Крупный, накачанный мужчина сзади нас громко и со злостью закричал, что здесь, на румынской земле, нельзя говорить по-русски. Я боялась, что он нападет на нас», — рассказала переводчица.

По словам собеседницы, ее защитили жандармы, охраняющие посольство. Амбала удалось оттащить от очереди, которая осталась в шоке от нападок. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что литовские пограничники потребовали стереть с российского поезда букву Z и фразу на русском языке.