В «Русской общине» назвали провокацией инцидент с чеченскими детьми в Москве

В организации «Русская община» расценили московский инцидент с участием чеченских детей как провокацию. Координатор движения Андрей Ткачук поделился своим мнением в видеообращении, размещенном на платформе Rutube.

Напомним, что в июне в Сети появилось видео, запечатлевшее рейд «Русской общины» в одном из жилых комплексов Москвы. На записи женщина, представляющая чеченскую диаспору, выражает негодование по поводу предполагаемой попытки похищения детей, прибывших из республики.

Ткачук подчеркнул, что произошедшее — явная и тщательно подготовленная провокация, направленная на разжигание национальной неприязни. По его словам, члены «общины» прибыли во двор, отреагировав на жалобы жильцов о громкой музыке и танцах. Он также отметил, что на место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

Ситуация обострилась после вмешательства, как выразился координатор, «какой-то крикливой приезжей с гор». Он утверждает, что видеозапись моментально распространили «вражеские ресурсы», продвигая ложную информацию о попытке похищения. Ткачук иронично поинтересовался, не кажется ли это абсурдным.

Он намекнул на недавнее похищение бизнес-тренера Арега Щепихина, заявив, что «всем известно, кто склонен к похищениям в Москве и насильственному удержанию людей».

Подводя итог инциденту и вызванной им общественной реакции, Ткачук высказался за введение уголовного наказания за действия, направленные на дискредитацию русского народа.

Ранее появилось новое видео с места конфликта «Русской общины» и чеченских подростков в Москве.