В РУВИКИ рассказали, сколько человек воспользовались энциклопедией с начала 2025 года

В первом квартале 2025 года энциклопедией РУВИКИ воспользовались 22 млн человек, за этот период в ней появилось 29 тыс. новых материалов. Об этом сообщили в пресс-службе российской интернет-энциклопедии.

В этом году в сервис также внедрили технические нововведения на основе искусственного интеллекта. Самыми читаемыми статьями стали «Россия», «Военные действия на Украине (с 2022)» и «Гренландия».

Кроме того, читатели интересуются материалами, которые содержат статистические данные. Среди них — списки миллиардеров, фильмов кинематографической вселенной Marvel и стран по численности населения. Популярностью пользуются тексты об Александре Овечкине, Кубке Первого канала по фигурному катанию и биографиях российских поэтов.

В пресс-службе добавили, что в энциклопедии обновили главную страницу, добавили авторизацию через Яндекс ID, для авторов — были добавлены «награды».

«Мы держим свое обещание постоянно технологически улучшать проект, делая его современным и удобным. Это не только позитивно сказывается на посещаемости РУВИКИ, но и влияет на привычки наших читателей», — сказал генеральный директор интернет-энциклопедии РУВИКИ Владимир Медейко.

Он добавил, что РУВИКИ продолжает развивать направление по сохранению культурного наследия и языкового разнообразия народов нашей страны. Кроме русского, тексты размещаются на 20 языках народов России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.